Gisela Valcárcel fue una de las invitadas a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. La ‘señito’ compartió varios videos de la fiesta en Instagram, entre ellos uno de Edson Dávila haciendo de las suyas: “Dijiste que te ibas a portar bien. ¡No, no puedes hacer eso, no, no! ¡No está bien! ¡Basta, basta!”, le dijo la conductora al popular ‘Giselo’. Después, Gisela Valcárcel se lució con los novios: “De las bodas más lindas a las que he asistido. Gran noche de @brunehorna y @richardacuna_ Felicidades!!!”. Fuente: Instagram @giselavalcarcelperu | Instagram @janetbarbozaa