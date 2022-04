Habló fuerte. En su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre el escándalo que se ha generado debido a la infidelidad de Óscar del Portal a su esposa Vanessa Químper con la joven periodista Fiorella Méndez. “Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana, Y lo digo desde mi rol, el que alguna vez jugué cuando a mí me sacaron la vuelta, no tengo porque juzgar a mi marido públicamente, no tengo porque hacerlo”, expresó en sus estados. La rubia ‘señito’ criticó a Magaly Medina por no respetar la privacidad .“Hay imágenes que no deberían aparecer nunca frente a todos, eso para mí no es correcto. Si mi esposo me saca la vuelta y me enseñan un video está bien. Pero ese video es íntimo, no tenemos que asistir a circos romanos, si decimos que hemos evolucionado, digo”, agregó. Video: (Instagram/@giselavalcarcelperu).