Janet Barboza sorprendió a propios y extraños al afirmar que su pareja, Miguel Bayona, “ya fue”. Todo ocurrió cuando la ‘rulitos’ explicaba que hay mujeres que deciden dejar algunos sueños para acompañar a sus parejas por una mejora económica. “En Miami”, dijo Ethel Pozo refiriéndose a Miguel Bayona, quien actualmente vive en esa ciudad. “Como Miguel”, dijo Edson Dávila, pero Janet Barboza sorprendió con su respuesta: “Olvídate de Miguel, ya no existe. ¡Ya fue, lo enterré!”. Ante la sorpresa de todos, la ‘rulitos’ no aclaró ni descartó una ruptura, aunque afirmó que son “una pareja no típica”: “somos una pareja distinta, él puede viajar a Miami, yo también”. “Yo creo que te justificas un poquito”, le dijo Lizbeth Cueva. “Ya, pero olvidémonos de mí, yo no importo”, se defendió la ‘rulitos’.