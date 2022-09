Este 20 de septiembre, la psicóloga Lizbeth Cueva reveló que cree que Pamela Franco terminará con Christian Domínguez: “En el caso de Christian yo opino otra cosa, siempre se han enfocado en Christian ¿cierto? Yo creo que esta vez, quien va a terminar con Christian es Pamela”. “Normalmente es Christian quien terminaba ¿cierto? No sé por qué, yo la veo a Pamela, yo sé que ella es la que va a terminar en algún momento”, señaló. Por su parte, Pamela Franco contó que había hablado sobre esto con su pareja: “Siempre conversamos con Christian porque es un tema que siempre lo hablan de que me va a terminar, que me va a engañar, que no sé qué y le digo ‘oye, y lo que no saben que a las finales, la que va a terminar contigo soy yo’”, confesó entre risas, aunque después señaló que “no hay forma” y que se imagina envejeciendo con el cantante: “Obviamente, pero nadie sabe lo que va a pasar”.