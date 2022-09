Majo Parodi, la hermana de Patricio Parodi, reveló que no se quedó en España, pese a que vivía y estudiaba en ese país, porque quedó embarazada de la pequeña Aitana: “Madrid es mi ciudad favorita para vivir. Y sí, me encantaría regresar más adelante. Regresé básicamente porque quedé (embarazada) y quería estar cerca a mi familia, recién había empezado mi master pero bueno, todo pasa por algo y quién sabe... de repente regreso más adelante para hacerlo”. En ese sentido, la influencer contó que el cambio de vida con un bebé le ha “chocado” a nivel emocional: “Sí, claro! Sobre todo las dos primeras semanas tuve depresión postP. Pero supongo que es parte del proceso, claramente no será como antes y estoy bien con eso, no cambiaría por nada esto que estoy viviendo, se dejan unas cosas, pero hay otras mejores”, respondió Majo Parodi. Fuente: Instagram @majoparodi_nutricion