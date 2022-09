Melissa Lobatón Klug, la hija menor de Melissa Klug y Abel Lobatón, contó que decidió cambiarse de carrera universitaria: “Yo soy de esas personas que digo que tienen que estudiar algo que les encante, algo que se levanten día a día (...) que se levanten con las mejores vibras posibles por querer aprender más de su carrera. Yo todos los días me levanto súper tranquila, súper feliz por querer aprender más sobre toda mi carrera. Y sí, eso pasó cuando me cambié de carrera porque antes me levantaba de mal humor y estaba como cansada, y ahora me siento tranquila y feliz, amo lo que hago, amo lo que estudio”, explicó la influencer. La hija de Melissa Klug ahora estudiaría una carrera relacionada a la gastronomía Fuente: Instagram @melissa_lobatonklug