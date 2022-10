Después del encuentro que protagonizaron en América hoy, Janet Barboza admitió que fue incómodo volver a ver a Melissa Paredes después de todo lo que pasó: “Al principio mucha tensión, como es normal, porque no nos veíamos hace un año. Hay mucha gente que puede pensar que de pronto fui dura en su momento con Melissa, pero ella nunca va a dejar de ser una compañera de América hoy, ella nunca va a dejar de ser parte de la historia de América hoy, entonces hay mucho cariño para todos mis compañeros de América hoy, hay mucho cariño y hay mucho respeto”, dijo Janet Barboza. Por su parte, Melissa Paredes lamentó que Janet Barboza no haya querido saludarla con un beso: “Me pareció que sí, cuando me estrechó la mano me pareció raro, pero bueno, ya yo creo que es tema de ella, no mío, yo igual le iba a dar su besito”.