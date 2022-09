Los participante de “Esto es guerra” se pronunciaron sobre el posible regreso de Pancho Rodríguez. “Sería espectacular, es uno de los mejores competidores que hemos tenido en los programas”, dijo Renzo Schuller. “Pieso que hay gente que hace cosas mucho peores en este país y no son castigadas, cosas que realmente deben ser castigadas, yo estoría feliz de que Pancho”, opinó Alejandra Baigorria. Sin embargo, Micheille Soifer fue más fría sobre el retorno del chileno: “Si él quiere o si el programa necesita, bacán, pero a mí personalmente no... o sea, no soy tan amiga de Pancho. Normal, si viene bien, sino no... no, no, la verdad no sé nada de él hace tiempo, pero creo que Rafael (Cardozo) va a volver, entonces yo quiero que vuelva Rafa”, dijo. “¿Tú prefieres que vuelva (Rafael)?”, preguntó el reportero. “Obviamente”, respondió Micheille Soifer.