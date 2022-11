Pamela Franco aseguró que no le molesta que se hable de las exparejas de Christian Domínguez: “Yo sé que eso se va a seguir dando por mucho tiempo, inevitablemente Christian es una persona muy mediática y el espectáculo es así (...) esta cosa vende, a mí no me molesta las preguntas que ustedes puedan hacer, pero nosotros como artistas o como personas invitadas a un programa podemos manejar las cosas para no incomodar a otras personas, a mí lo que me molesta es cómo se dicen las cosas sin pensar en las consecuencias de nuestra palabras, porque ya cuando se pasa la página se pasa bien, no de boca para afuera”. Sin embargo, Janet Barboza le recordó que ‘puso el parche’: “En algún momento sí te molestó, Pamela, porque yo sí recuerdo que saliste a poner el parche, en todo tu derecho, a decir que ‘Christian ya tiene una hija conmigo, por favor, ya no lo menciones de esa forma, por favor, no den a entender cosas’, pero ya lo superó”. Sin embargo, Christian aseguró que eso no crea un “conflicto” entre ellos. “La única vez que, no pelea, pero sí conversé con él, le dije soluciona las cosas de la mejor manera, fue ya cuando ya se salieron de las manos, creo, pero no vale ni mencionarlo”, dijo Pamela Franco al recordar lo que ocurrió por el divorcio de Karla Tarazona y Rafael Fernández.