La conductora Rebeca Escribens cuadró a Korina Rivadeneira por quejarse públicamente del estado de su cuerpo luego de tener a su segundo hijo: “Me das cólera, oye, nos da cólera... qué puedo decir, Verónica (...) tiempo al tiempo, todo tiene un proceso, a todas las mamis, por ejemplo, que también están en posparto y que están subidas de peso, no pretendan bajar de la noche a la mañana, concéntrense en el bebé hermoso porque el tiempo pasa así, denles de lactar tranquilo, no se obsesionen con si el rollo, que si subí tanto, eso va a pasar, un año, eso de 40 días (no es), lo siento, así de simple, además cada cuerpo es único, es un universo distinto”, dijo. Además, pidió que las madres se tomen su tiempo para volver a su peso: “Si subiste 20 kilos en el embarazo, no pretendas bajarlos en 3 meses (...) si subiste solamente en promedio de 6 a 9 kilos, que es lo que más o menos te dicen que tienes que subir, pues se te será más facil la bajada, así que Korina, no quiero volver a ver esas imágenes porque incitas, das cólera”.