Susy Díaz se mostró orgullosa luego que History Channel la confundió con Sarita Colonia: “Imagínate, para mí es... no sé, un orgullo, algo, que me hayan confundido como Sarita Colonia, y como History Channel es un canal internacional muy famoso y bueno, para mí es un honor”. Según la excongresista, la santa popular le hizo el milagro para que sus inquilinos paguen lo que le deben: “Yo creo que Sarita Colonia ha hecho algo para que me confundan como ella, como la santa pagana, para decirle a ese inquilino de La Molina que me pague, por eso me dicen la santa pagana”. De otro lado, Susy Díaz reveló que se encuentra soltera: “Yo dejo de tener hasta ‘mariachis’ por estar con mis nietos, por estar con mi hija, no interesa. El amor de la hija es el amor que nunca muere, el amor de los nietos es el amor que nunca muere”.