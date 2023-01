Stephanie Valenzuela descartó rotundamente la posibilidad de retomar su relación con Mario Irivarren, con quien tuvo un romance cuando ambos participaban en ‘Combate’. “Sé que con unos de tus ex te llevas bien, pero podrás darte la segunda oportunidad”, le preguntaron en Instagram Stories. La cantante aseguró que se lleva bien con algunas de sus exparejas, pero que no se daría otra oportunidad con ellos: “Yo no volvería con ninguno de mis exs (ni remembers ni nada), pero sí los amo como amigos y les deseo lo mejor (a la mayoría)”. Como se recueda, los rumores de una reconciliación iniciaron en Año Nuevo, pues Tefi y Mario lo celebraron juntos en Tulum, México. Fuente: Instagram @tefivalenzuela | Instagram @marioirivarren