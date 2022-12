La exchica reality Tepha Loza reveló que se encuentra muy contenta con su nueva pareja, el empresario constructor Mario Neumann, con quien ya convive. “Me encanta, estoy feliz, es lo que siempre he anhelado. Korina (Rivadeneira) es una de las personas que sabe lo que siempre he querido en mi vida”, dijo la hermana de Melissa Loza este 2 de diciembre de 2022 en América Hoy. En ese sentido, Tepha Loza explicó que en sus anteriores relaciones, las cosas no salieron bien por las parejas que tuvo y no por ella: “Lamentablemente si (las cosas) no se dieron en su momento con otras personas, no es por mí sino por las otras personas”, comentó Tepha Loza. Recordemos que Tepha tuvo una relación de varios años con el chileno Pancho Rodríguez y recientemente tuvo un corto romance con el futbolista Sergio Peña.