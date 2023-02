Valery Revello volvió a generar polémica cuando le preguntaron por qué todavía no inicia los trámites de divorcio con Sergio Peña. A través de Instagram, un usuario le preguntó si está soltera. Luego del fin de su relación con Diego Rodríguez, la influencer admitió que se encuentra sola, aunque aclaró que sigue casada: “Soltera, sí, 100% soltera, aunque sigo casada, ja, no, igual, sigo soltera, soy soltera, ¿soy soltera, no?”, respondió. Poco después, un cibernauta le preguntó por qué no se divorcia del seleccionado peruano. Entre risas, Valery Revello afirmó que Sergio Peña no le quiere dar el divorcio, aunque luego aseguró que todo se trató de una broma: “No se quiere divorciar de mí, hermana, yo ya le he dicho ya ‘divórciate, quiero el divorcio’, nada, quiere vivir amarrado a mí, quiere vivir amarrado a mí... no, mentira”, dijo Valery. Fuente: Instagram @valeryrevello