Yaco Eskenazi viajó a Panamá como embajador de una marca y, aunque contó que fue una buena experiencia, admitió que prefiere quedarse en su casa con su esposa y sus hijos: “Tuve suerte de que me haya tocado con Huguito (Hugo García) porque yo lo quiero mucho, yo entreno con él todos los días, hablo mucho con él, tengo un cariño muy especial hacia Hugo y la pasé bien, además que también tenía a Natalie por otro lado diciendo ‘sube tu contenido, sube tu contenido’, odio la palabra contenido”, contó. Según Yaco Eskenazi, con este viaje, Natalie Vértiz se dio cuenta de lo que él siente cuando ella viaja constantemente por compromisos laborales: “Sí me gusta, pero yo soy bien de estar en mi casa, extraño mucho a mis hijos, a Natalie, me cuesta, pero lo chévere, lo bueno, es que Natalie me ha extrañado estos días, entonces se ha dado cuenta de lo que yo siento también”. Sin embargo, el conductor se mostró orgulloso del trabajo de su esposa y aseguró que “es una embajadora del Perú”.