La influencer mexicana Brenda Zambrano confirmó recientemente que terminó su relación con el modelo peruano Guty Carrera. Tras el anuncio, la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ compartió varios videos divirtiéndose en una discoteca y cantando polémicas canciones, entre las que estaba el último tema de Shakira: “Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato”, se le escucha cantar. Fuente: Instagram @brendazambranoc