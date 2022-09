Este 17 de septiembre de 2022, Gisela Valcárcel reclamó a Edson Dávila ‘Giselo’ por el espectáculo que hizo en la boda de su hija, Ethel Pozo: “Parece que va a perder su puesto en América Hoy, parece que lo sacan de América Hoy, desde que se subió usted al podio en la boda de una de las conductoras a modelar; no obstante, estuvo acá y confundió al jurado la semana pasada”, dijo la ‘señito’. Por su parte, Edson Dávila se defendió: “Ha sido una semana muy difícil, ha sido una semana donde he sufrido demasiado y por eso llamé malagradecida a Ethel Pozo, prácticamente le he hecho la hora loca con los Gonzáles, porque ahora somos los Gonzáles los de América Hoy, le he armado la fiesta porque sino hubiera parecido eso una Asamblea General del Comité de Propietarios”.