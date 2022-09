La influencer Samahara Lobatón no realizará una gran fiesta por los dos años de su hija, pero se irá de viaje con su familia: “Yo me emociono un montón, la verdad, me encantan organizar los cumpleaños a Xianna, me encanta organizar todo tipo de paseos, viajes, a mí me entretiene”, dijo. Además, lamentó haber presumido la fiesta de 40 mil soles que hizo a su pequeña: “Definitivamente fue una mala respuesta para ese momento, si bien es cierto sigo siendo chibola, o sea, no me estoy excusando en mi edad, pero yo soy muy eufórica al momento de pelearme, entonces, si yo me quise gastar la plata que me gasté fue porque yo la tenía y la verdad es que cada quien está dispuesto a gastar el dinero que se le da la gana en los matrimonios, en las fiestas, en lo que uno quiere, en los viajes, para eso trabajamos, la gente que trabaja no nos duele pagar el “lujito” que nos queramos dar”. La hija de Melissa Klug también indicó que las críticas no le afectan: “Tengo bastante correa, trabajo en televisión desde que tengo 16 años, o sea, ya voy a cumplir 21. Tengo bastante correa, la verdad es que sé de quién tomo los comentarios y estoy bañada en aceite, no soy pepita de oro para gustarle a todo el mundo, yo ya me conozco”.