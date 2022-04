Se loqueó feo. El cantante Raúl Romero se ha vuelto viral en Tik Tok tras protagonizar una accidentado concierto en la ciudad de Arequipa. “No me hablen ni mie***, no me hables con*** (...) Se han salvado porque ya me pagaron el contrato contrato”, señaló en un inicio. “Yo me preguntó: ¿a qué cantante se le recibe con feo, feo?, ¿quieren que cante o que hable huev***?, agregó. Pero todo se trataría parte del show del popular “cara de haba”. Video: (Tik Tok/@elvia_up).