La conductora Rebeca Escribens tildó de “infelices” a las personas que intentaron atribuir un video íntimo a la actriz Merly Morello: “Estaban especulando, estaban diciendo por ahí que se había filtrado un video íntimo, la gente infeliz se ocupa de estas cosas. Y su madre, como debe ser, teniendo la edad que tengan nuestros hijos, salimos en defensa de ellos”. Poco después, la conductora lamentó que la madre de Merly Morello tenga que salir a dar explicaciones por culpa de personas morbosas: “Qué pena, la tecnología, sirve (...) para cosas buenas, como por ejemplo para hacer videollamada y ver a esa persona que no ves hace tiempo, pero también para que la utilice gente, considero yo no mala, sino gente enferma, gente no tratada, para mí ese el concepto, la conclusión a lo que me lleva cuando veo, presento este tipo de notas. La mamá dando especificaciones, teniendo que describir, entrar al detalle, que no tiene tatuajes, todo para cubrir el morbo y la imaginación de todas las personas que están esperando a ver si esto es verdad o no, dejen a la chica en paz”. Fuente: América Televisión