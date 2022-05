La conductora Rebeca Escribens aconsejó a Tepha Loza luego que esta última habló de Valery Revello, la aún esposa y madre de la hija de Sergio Peña. Durante el programa América Espectáculos, señaló que la hermana de Melissa Loza debería mantenerse al margen de la relación del seleccionado peruano y su expareja: “Eso está lindo, Tepha, eso está lindo, tú mantente en tus trece, no metas las narices, tú apoya, acompaña, pero hay decisiones en las que uno no puede meterse, sobretodo cuando la pareja o tu pareja tiene familia, tiene su familia aparte, hijos, etc. Entonces acompaña, acompaña, escucha y si te pide tu opinión, pues da tu consejo. Un humilde consejo de una vieja, una señora”. Fuente: América Televisión