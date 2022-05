Melissa Paredes pidió a la prensa que no especulen sobre su proceso legal con Rodrigo Cuba, pero Rebeca Escribens no se quedó callada y la ‘cuadró’ al afirmar que, si desea que la prensa no se involucre, entonces debe dejar de declarar: “Yo les voy a decir algo a los dos sin que me hayan preguntado ni pedido la opinión, pero si quieren que la prensa no especule, no hable, no se meta precisamente en ese tema, pues no salgan a declarar, ya está, y mantengan la situación en estricto privado y arreglen sus cosas ahí y dejen el ego de lado, lo repido una y mil veces más, por la salud mental y el crecimiento de esa niña, nada más, entonces si no quieren que toquemos los temas, entonces no salgan a declarar, así de simple”. Fuente: América Televisión