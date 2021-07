Rebeca Escribens pasó un bochornoso momento en abril de este año cuando mostró en vivo, sin querer, su ropa interior mientras bailaba la canción “No sé” de Explosión de Iquitos. Tras tres meses de ocurrido, la conductora de América Espectáculos se refirió a esa anécdota. “A mí también se me vieron algunas cositas y a mucha honra. Mi esposo me preguntó y le dije ‘se me vio una cosita chiquita, pero no pasa nada, queda para la historia. La falda tenía vida”, comentó. | VIDEO: América TV