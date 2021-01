Rebeca Escribens se mostró bastante molesta cuando escuchó las declaraciones de Ivana Yturbe, quien aseguró que luego de casarse con Beto da Silva, cambiaría el nombre de su DNI. “¿Cómo que Ivana de da Silva? ¿A quién le pertenecemos? A nosotras mismas no más. No lo ha dicho de broma. Si te da la gana de hacerlo, ya es tu problema, luego no digas que no te lo advertí”, comentó. (Video: América TV).