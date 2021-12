Rebeca Escribens aclaró que no atacó a Angie Arizaga al burlarse de ella por no jugar en EEG desde hace cuatro meses: “Le estoy pidiendo disculpas a Angie Arizaga por los 450 titulares que salieron ayer, o sea, en principio todo bien, se rió, pero después ya no respondió más”. En ese sentido, Rebeca Escribens lamentó que mucha gente se haya sentido ofendida sin ver el video: “Lo peor de todo, y sí lo voy a decir, que la gente se queda con el titular, no lee ni pone play, o sea, no le interesa entrar al contexto y entenderlo, ahora, que lo dije, lo dije, pero tienen que ver el video para ver el tono, la broma, la confianza y el cariño que le tengo”. Fuente: América Televisión