Rebeca Escribens exhortó a la población a no compartir videos íntimos de personajes públicos que terminan filtrándose en las redes sociales. Esto a raíz de las imágenes de Sheyla Rojas y Pierina Carcelén que se viralizaron en los últimos días. “Si te vas a atrever a juzgar algo, muérdete la lengua porque quizá tu también lo puedes hacer de manera privada (...) Todos tenemos rabo de paja, me incluyo, una forajida he sido yo también”, comentó. | Video: AméricaTV