La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, se presentó junto a ‘Choca’ Mandros, a quien no dudó en molestar con su operación de la manga gástrica. “A ver Choquita salta... La banda gástrica, ¿Cómo se te ocurre decir eso? De nada sirvió, casera”, dijo entre risas la también actriz. “Y lo más triste es que no fue canje y me costó, salió de mi bolsillo”, respondió el productor. (Video: América TV).