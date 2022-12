El conductor Renzo Schuller se pronunció luego que su equipo, los ‘combatientes’, no lograron superar a los ‘guerreros’ en la final de “Esto es guerra”: “Claro, por más que no hayamos ganado nosotros como combatientes, igual se aplaude el esfuerzo de los chicos de Esto es guerra, así es que felicidades para ellos, será para la próxima”, comentó. En diálogo con América Espectáculos, Renzo Schuller admitió que todavía no sabe si regresará como conductor del reality la próxima temporada: “Estamos viendo, hay muchas sorpresas, como dicen, así que hay que terminar... falta un par de conversaciones más y dependiendo de eso vamos a ver si vuelvo acá o sí...”, fue su respuesta.