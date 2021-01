Brunella Horna reveló que Richard Acuña le llamó la atención luego de que ella bromeara sobre su próximo matrimonio. Como se recuerda, la modelo dijo en el programa “En Boca de todos” que ella se casaba después de Ivana Yturbe. “Richard me dice ‘por qué dices eso’. Siempre me dice, ‘Brunela por favor, no digas tantas cosas’”, contó la empresaria. | América TV