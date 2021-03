Rodrigo González indicó que aparentemente Antonio Pavón se quedaría con su hijo por mucho tiempo: “Él ha dicho que Sheyla tiene las puertas abiertas para cuando ella quiera ir a visitar a su hijo. Eso nos indica que se habla de una temporada larga, o sea, que si quiere Sheyla volver a ver a su hijo es ella la que va a tener que ir”. Por su parte, Gigi Mitre aseguró que si ella fuera madre, no se separaría de su hijo: “Parece que el niño no cuaja en sus planes laborales. Yo no soy mamá, pero yo creo que si yo trabajo en la China, me llevo a mi hijo, yo”.