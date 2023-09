Romina Gachoy lloró EN VIVO luego de que Jean Paul Santa María la sorprendiera con un video donde expresa todo su amor por ella. La modelo aseguró en ‘América Hoy’, que el cantante se está esforzando para retomar su relación sentimental. “Me van a hacer llorar, es un momento muy sensible, no me gusta aflorar los sentimientos, tengo mucho guardado, tengo que ser fuerte con los chicos, para que lo vean bien”, expresó la modelo. (Fuente: América TV)