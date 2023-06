La ‘chica selfie’ decidió aprovechar que está en Puno para demostrar sus pasos de baile al ritmo de los ‘Caporales’, pero no faltaron quienes afirmaron que no lo hace bien y decidieron hacérselo saber en redes sociales: “Puras vueltas”, “Un buen ensayo soluciona eso”, “Es con elegancia, no tan rápido”, fueron algunos de los comentarios que criticaron a Rosángela Espinoza. | VIDEO: TikTok