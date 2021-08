Rosángela Espinoza estaría con un pie fuera de ‘Esto Es Guerra’ por su extenso viaje a Europa de vacaciones. Como se sabe, la popular ‘chica selfie’ ahora se autodenomina influencer de viajes, por lo que estaría restando importancia a su participación en el reality de competencia. “Yo no sé si ha pedido permiso o si no ha pedido permiso (...) Ella debería regresar el viernes o quizá ya no venga”, reveló su amiga Karen Dejo.| VIDEO: América TV