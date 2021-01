Rosangela Espinoza expresó su indignación porque la producción de Esto Es Guerra no la ha llamado para la nueva temporada que inicia hoy. “Yo me siento demasiado triste porque pensé que me iban a considerar. Eso demuestra que mi trabajo el año pasado no ha significado absolutamente nada. ¡El esfuerzo al tacho!”, dijo furiosa en el programa “En Boca de Todos” | América TV