¿Otra vez en problemas? Un usuario preguntó a Rosángela Espinoza por qué todavía no estaba participando en los circuitos extremos de “Esto es guerra”: “¿Por qué no te ponen a competir en circuito extremo?”, cuestionó. La ‘chica selfie’ sorprendió al lanzar un dardo contra la producción, dejando entrever que la dejaron esperando en el frío: “No entiendo tampoco. Ayer me quedé esperando con mucho frío en el circuito. Me sorprendí que pongan primero a Meli con Lu. Hoy habrá otro circuito. Lo que significa que se tienen que practicar de nuevo. Igual las cosas suceden por algo”, manifestó Rosángela Espinoza. Fuente: Instagram @rosangelaeslo