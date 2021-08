La modelo Rosángela Espinoza aseguró que no tiene un romance ni con Pancho Rodríguez ni con Patricio Parodi: “Yo quiero estar soltera, ellos son mis amigos”. Asimismo, contó que Patricio no quería revelar que había terminado con Flavia Laos: “Yo le dije ‘yo pensé que todo el mundo sabía que estabas soltero, yo pensé que lo habías dicho’ “yo no quería decir nada (...) Se hace el grandote en ‘Esto es guerra’ pero es un niño, es un niñito. En cambio Pancho... Pancho no pierde el tiempo”. Fuente: América Televisión