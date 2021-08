En declaraciones para América Espectáculos, Rosángela Espinoza pidió a Tepha Loza que no se incomode por el beso que le dio a Pancho Rodríguez: “Ay la Tepha, ya sabes qué Tepha, la saludo, Tepha cómo estás, yo no soy de esas personas, Tepha, no hay bronca entre tú y yo, todo está súper bien, o sea,(con) Panchito no hay nada y si hay, no le va a afectar porque obviamente ya pasado pisado”, sentenció. Fuente: América Televisión