La modelo Rosángela Espinoza reveló que ya observó las imágenes de las cámaras de seguridad del día que rayaron su auto. “Estoy pensando en la situación de quién rayó mi carro, ya he visto las cámaras, voy a volver a verlas, hay detalles que aún no terminan de convencerme, así que nada, espero el día lunes venir temprano y volver a verlas”, dijo la ‘chica selfie’. Aparentemente, en las cámaras de seguridad no se habría encontrado al responsable: “Quiero asegurarme que realmente aquí no rayaron mi carro, nada más, y voy hasta las últimas consecuencias para saber quién rayó exactamente, quién lo hizo”. Por si fuera poco, ‘Rous’ sufrió un choque el viernes por la noche, cuando regresaba de Pachacamac con Karen Dejo: “Mi Roucha está molesta, tuvo la gentileza de llevarme hoy día y hubo un carro que le hizo un choquecito, se metió por la derecha por ganarle, pero bajamos a hablar con ellos, pero lamentablemente ellos... ellos sabían que tenían la responsabilidad”, contó Karen Dejo. Fuente: Instagram @rosangelaeslo