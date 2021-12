La modelo Rosángela Espinoza se conmovió al visitar el distrito de La Victoria, donde nació: “Adivinen dónde estoy, estoy... en Palermo, he venido a comprar mis yuquitas”, contó en Instagram; sin embargo, al no encontrar en dicho mercado, se trasladó a Matute: “Ya no están ahí, en el mercado de Palermo, están en el mercado de Matute, así que estoy aquí. Me trae recuerdos cuando venía a comprar mi vinchita”, dijo la ‘chica selfie’ muy emocionada. Fuente: Instagram Rosángela Espinoza