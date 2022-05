La modelo Rosángela Espinoza contó cómo fue encuentro con Gianmarco en el programa “En boca de todos”: “Cuando lo miré a los ojos era como que... me intimidé porque obviamente, es Gianmarco, primera vez que lo veo en persona, siempre he querido conocerlo y bueno, se dio la oportunidad, pero cuando él me dijo, me quedé así tímida”. La ‘chica selfie’ admitió que se desconoció por un momento: “Sí, porque yo hubiera sido ‘sí, podemos hacer la escena’, pero no, dije no, es Gianmarco”. La influencer también se mostró sorprendida al enterarse que el artista está soltero: “¿Está soltero? Se prendió el radar, bueno, si está soltero, no sabía que estaba soltero. ¿Está soltero Gianmarco? Cuántas chicas deben estar por ahí”. comentó. Fuente: América Televisión