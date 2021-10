Durante su viaje a Miami, Estados Unidos, Rosángela Espinoza sorprendió a su amigo Antonio Tafur por su cumpleaños. “Mi amiga me tiene una sorpresa, me ha traído a esta tienda, estoy muy emocionado”, contó Antonio. “Amigo, escógete lo que quieras”, dijo la ‘chica selfie’. “No saben a dónde me ha traído y una de mis marcas favoritas: Balenciaga, Gucci, no sé qué elegir, Dolce & Gabanna”, expresó Tafur. Fuente: Instagram Rosángela Espinoza