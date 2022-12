La modelo Rosángela Espinoza reveló que recibirá el Año Nuevo 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En Instagram, la ‘chica selfie’ compartió un video desde el avión y contó que su ruta es Lima-París-Dubái. “¿Me acompañan en esta aventura para no sentirme sola?”, preguntó Rosángela a sus seguidores. Y es que la modelo contó que estará completamente sola durante este viaje: “Me voy, me voy a pasar Año Nuevo sola, como les conté me voy a Dubái, primera vez que voy a conocer, a pasar Año Nuevo sola por primera vez en mi vida, siempre hay una primera vez” Fuente: Instagram @rosangelaeslo