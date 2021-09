Rosángela Espinoza dio más detalles del polémico beso que interpretó con Pancho Rodríguez en ‘La Academia’ de ‘Esto Es Guerra. La popular ‘chica selfie’ dijo no tener sentimientos hacia él, pese a que han sido vinculados sentimentalmente en más de una ocasión. “Se nota que él es coqueto... y yo soy medio tóxica, a mí me encantan los chicos seriecitos (...) obviamente no descarto nada”, comentó a ‘Estás en Todas.