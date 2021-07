“Esto es guerra” presentó un video de Said Palao incumpliendo las reglas, por lo que fue llamado “tramposo”. La conductora Johanna San Miguel aseguró que “no tiene nada de malo” calificarlo de esa manera, pero Said no se contuvo: “¡No, sí tiene de malo decir ‘tramposo’! (...) He reconocido que fue un error mío”. Por su parte, Gian Piero Díaz comentó: “Yo no puedo defender lo indefendible, Said, por más que te tenga el cariño que te tenga, por más que sea mi equipo, no lo puedo hacer”. Fuente: América TV