El exfutbolista Abel Lobatón comentó que él ya no piensa tener más hijos y le ha pedido a su hija Samahara que haga lo mismo. “Yo ya cerré la fábrica y he tirado la llave. Y le he dicho a Samahara también que allí no más”, comentó en entrevista al programa ' En Boca de Todos’. El popular ‘murciélago’ tiene cuatro hijos Samahara y Melissa, fruto de su relación con Melissa Klug; otro hijo de 22 años y una niña de nombre Mayara. A ellos se suma su nieta Xianna, hija de Samahara. | VIDEO: América TV