Sheyla Rojas reapareció en vivo en sus redes sociales y, mientras transmitía, respondió a las personas que cuestionaban la hinchazón de sus labios. “Me puse un hidratante de labios (...) le da como más volúmen y lo hidrata. Para las que quieran chicas... A mi me gusta. Si no les gusta, pues qué haremos”, dijo la ex presentadora de televisión. (Fuente: @sheyoficial)