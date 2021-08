La modelo Sheyla Rojas estuvo enlazada con el programa ‘América Hoy’, donde no pudo evitar ser consultada sobre la relación que mantiene con Joi Sánchez, la novia de Antonio Pavón. “Es su cumpleaños mañana, vamos a estar juntos celebrando. Antoñito está contento y eso se nota, está feliz. El cariño es mutuo y sí hay una bonita relación. Recién he podido conocerla y he traído mi tequila para celebrar”, expresó bastante contenta. (Video: América TV)