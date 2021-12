En la última edición de ‘En Boca de todos’, Susan Ochoa aprovechó para trolear a Christian Domínguez. “Christian Domínguez es un piedra, tacañazo es... Una vez también me dijo: ‘Susan te voy a invitar un chifita’, y hasta el día de hoy, aunque sea el wantán. Ya pues, Christian, no te pases, no dices que tienes un montón de restaurantes”, contó Susan. Video: América TV ).