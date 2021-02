Susy Díaz fue al programa “América HOY” para hablar del drama que vive su hija Flor Polo Díaz y su esposo Néstor, quienes se han contagiado de Covid-19.Fiel a su estilo, la exvedette aprovechó su momento en la televisión para mencionar las marca de zapatillas, donde es imagen. “Yo he rechazado ir a fiestas, privaditos, me quiere contratar y no voy. Si salgo es por trabajo, tengo que promocionar las zapatillas ICAX, ellos me sacaron la prueba de hisopado”, comentó | América TV