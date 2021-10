Susy Díaz estuvo como invitada especial en ‘América Hoy’, donde no pudo evitar ser consultada sobre su reciente viaje a México, junto a su ex, Walter Obregón, quien fue acusado de serle infiel hace algún tiempo. “Nunca dejé de hablarme con él. Si yo tengo un hombre que me suma, que venga. A mi casa entra el que trae, no el que saca. Me regaló un ropero de más de mil soles. Somos amigos, él vive en Huarmey y yo en Lima, no estamos juntos, sino, felices los cuatro. Hay que ser inteligentes, no puedes tener una relación a distancia”, expresó la excongresista. (Video: América TV)